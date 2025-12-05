С тонущего корабля: на Украине могут готовиться документы для выезда Ермака из страны

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки (СБУ) и может готовиться к выезду за границу. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Ермак ушел в отставку с поста главы офиса Зеленского 28 ноября 2025 года.
Источник утверждает, что Ермак прибыл в офис СБУ на черном бронированном Mercedes S-класса. Он пробыл там 45 минут и после отъезда Ермака глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, занимающегося документами по прикрытию.
Издание добавило, что Иващенко считается «стопроцентным человеком Ермака» и обязан ему своим назначением. «Документы прикрытия могут готовиться к возможному пересечению границы», — говорится в материале.
Ранее KP.RU писал, что Ермак консультировался в США о том, как стать президентом Украины. Он давал чиновникам указания не слушать приказы Зеленского.