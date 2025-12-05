Интерес уфимцев к вторичному жилью за год вырос на 19%: аналитики рассказали, с чем этом связано

Интерес покупателей к квартирам на вторичном рынке в Уфе с начала 2025 года вырос на 19%. Такие данные приводит аналитическая платформа «Авито Недвижимость». При этом объем предложения жилья к октябрю увеличился на 14%.
Наибольший рост количества выставленных на продажу квартир наблюдается среди однокомнатных — предложение выросло на 19%. Количество двухкомнатных квартир увеличилось на 15%, трёхкомнатных и студий — на 12%.
По данным на октябрь, средняя стоимость квадратного метра на уфимской «вторичке» составляла 120 тысяч рублей. Для сравнения, в Казани аналогичный показатель равен 171 тысяче рублей, а самым доступным жильё среди крупных городов оказалось в Смоленске — 78 тысяч рублей за квадратный метр.
Эксперты также отмечают рост доли ипотечных сделок на вторичном рынке. В октябре она достигла 29%, что на 5 процентных пунктов выше, чем в сентябре. Такой скачок аналитики связывают со снижением ключевой ставки Банка России, а также с оттоком средств с депозитов, которые граждане направили на первоначальный взнос по ипотеке или на покупку жилья за наличные.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.