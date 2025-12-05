Интерес уфимцев к вторичному жилью за год вырос на 19%: аналитики рассказали, с чем этом связано

Эксперты также отмечают рост доли ипотечных сделок на вторичном рынке. В октябре она достигла 29%, что на 5 процентных пунктов выше, чем в сентябре. Такой скачок аналитики связывают со снижением ключевой ставки Банка России, а также с оттоком средств с депозитов, которые граждане направили на первоначальный взнос по ипотеке или на покупку жилья за наличные.