Встреча европейских послов по экспроприации активов РФ не принесла результатов

Встреча послов государств-членов ЕС, на которой обсуждался план Еврокомиссии по экспроприации активов России, завершилась безрезультатно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Экспроприацию активов России европейские страны воспринимают в виде якобы репарационного кредита Украине.
«Послы провели первую дискуссию по предложению Еврокомиссии о “репарационном кредите” для Украины на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС [Coreper] в Брюсселе. Послы не приняли практических решений», — говорится в источнике.
Как ранее писал KP.RU, Москва называет использование суверенных активов страны воровством. Российские власти не раз предупреждали европейских политиков о юридических последствиях экспроприации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия даст жесткий ответ и не оставит все как есть.