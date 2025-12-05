Встреча европейских послов по экспроприации активов РФ не принесла результатов

Как ранее писал KP.RU, Москва называет использование суверенных активов страны воровством. Российские власти не раз предупреждали европейских политиков о юридических последствиях экспроприации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия даст жесткий ответ и не оставит все как есть.