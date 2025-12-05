Квартира или деньги: адвокат Лурье оценила честное решение в деле Долиной

Сегодня, 5 декабря в эфире ток-шоу на федеральном канале выходит обращение народной артистки Ларисы Долиной, касающееся одного из самых громких судебных процессов года — оспаривания сделки по продаже её элитной квартиры. Покупательницей недвижимости выступила Полина Лурье, которая после решения суда осталась и без жилья, и без денег. Накануне этого эфира своими ожиданиями с aif.ru поделилась как сама Лурье, так и её адвокат Светлана Свириденко.
Суть дела.
Напомним, что в конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав сделку недействительной. Перед судом певица утверждала, что стала жертвой мошенников и подписала договор, будучи введённой в заблуждение. Суд восстановил право собственности Долиной на спорную квартиру. Примечательно, что сами злоумышленники, фигурировавшие в этой истории, уже осуждены: трое получили по семь лет колонии, ещё один — четыре года. Среди осужденных — женщина-курьер, которая, по данным следствия, забрала у певицы деньги.
Позиции адвоката.
Полина Лурье оказалась в крайне сложной ситуации, потеряв значительную сумму. Её позицию и надежды на восстановление справедливости выражает адвокат Светлана Свириденко. На вопрос, ждёт ли она чего-то позитивного от заявления Долиной в телеэфире, адвокат дала категоричный ответ: «Мы знали, что была запись передачи вчера, но от заявлений Долиной ничего не ждем».
Ранее сама Полина Лурье, комментируя ожидаемое выступление певицы, сказала aif.ru: «Мы ждем справедливого решения суда». Этот комментарий указывает на то, что основная надежда для стороны покупательницы связана не с публичными обращениями, а с продолжением юридической борьбы.
Шаги в суде.
Ранее адвокат Свириденко сообщила о подготовке жалобы в Верховный Суд РФ. Позже стало известно, что Верховный суд России уже истребовал из кассационной инстанции дело о продаже квартиры Долиной для изучения. Это действие адвокат расценивает как потенциальный шанс на пересмотр дела. Она предположила, что «судья Верховного суда усмотрела нарушение в вердикте нижестоящих инстанций и более тщательно изучит его, прежде чем выносить на рассмотрение судебной коллегии».
Ситуация развивается сразу на двух фронтах: в публичном поле, где Долина готовится обратиться к зрителям, и в тишине судебных кабинетов, где Верховный суд может дать новую оценку резонансному решению. Ключевой вопрос о судьбе денег Лурье и законности сделки, судя по всему, будет решаться не на телевизионной сцене, а в зале заседаний высшей судебной инстанции страны.
Пока Долина готовится к объяснению своей позиции перед всей страной, сторона покупательницы демонстрирует сдержанный скепсис и делает ставку на непрекращающуюся юридическую работу. Исход этого противостояния может создать важный прецедент в практике рассмотрения подобных споров, где пересекаются интересы известных личностей, рядовых граждан и деятельность мошеннических групп.