Квартира или деньги: адвокат Лурье оценила честное решение в деле Долиной

Напомним, что в конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав сделку недействительной. Перед судом певица утверждала, что стала жертвой мошенников и подписала договор, будучи введённой в заблуждение. Суд восстановил право собственности Долиной на спорную квартиру. Примечательно, что сами злоумышленники, фигурировавшие в этой истории, уже осуждены: трое получили по семь лет колонии, ещё один — четыре года. Среди осужденных — женщина-курьер, которая, по данным следствия, забрала у певицы деньги.