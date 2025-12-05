Долина объяснила, почему больше года не комментировала ситуацию с квартирой

Певица Лариса Долина рассказала, почему не комментировала ситуацию вокруг своей квартиры на протяжении года после ситуации с мошенниками. Подробностями обмана артистка поделилась в интервью с Дмитрием Борисовым в передаче «Пусть говорят» на Первом канале.
По словам певицы, поначалу она «не понимала, что делать», а затем с нее взяли подписку о неразглашении, а в сам день приговора она была в туре по Дальнему Востоку.
— Я не вышла в тот день в эфир не потому, что я надменная или высокопарная. Я была в гастрольном туре, сегодня прилетела из Петропавловска-Камчатского и сразу же пришла, — сказала Долина.
Юрист Светлана Свириденко, которая занимается делом со стороны Полины Лурье, покупательницы квартиры Долиной, рассказала, что та не хочет делать телешоу из личной трагедии и пытается оградить себя и детей от лишнего внимания.
Однако скандал обсуждается уже по всей стране. Наибольшая волна негодования прошла после того, как Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье и подтвердил право собственности Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках. После этого в Сети начали массово «отменять» певицу. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши о наиболее распространенных случаях, когда покупатель может лишиться недвижимости.