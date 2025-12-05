Лариса Долина заявила, что вернет деньги покупательнице ее квартиры Лурье

Российская эстрадная певица Лариса Долина заявила, что вернет деньги Полине Лурье, покупательнице ее квартиры. Спецвыпуск с Долиной вышел на Первом канале в передаче «Пусть говорят».
Артистка назвала решение вернуть деньги за квартиру покупательнице «единственно верным».
— Я надеюсь, мы с вами все-таки встретимся и договоримся. Я верну вам все деньги за квартиру, — высказалась певица.
При этом она не уточнила, когда вернет всю сумму Лурье. Кроме того, Долина призналась, что сейчас этих денег у нее нет.
— Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег. Но я сделаю все возможное. И я заявляю на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме, — сказала певица в эфире.
По словам артистки, это «единственно верное решение», поскольку и она сама, и Лурье — «обе пострадавшие» в этой ситуации. Сам факт отсутствия денег для возврата она назвала «своими проблемами», которые «будет решать».
Полина Лурье же не согласилась на интервью. По ее словам, она не хочет привлекать лишнее внимание к себе и детям, поскольку никогда не была публичным человеком. В разговоре с Первым каналом она поблагодарила журналистов и призвала дождаться окончательного решения суда.
После того как суд подтвердил право Ларисы Долиной на квартиру в Москве, она оказалась в центре общественного внимания из-за «культуры отмены». Поклонники артистки якобы стали массово отказываться от посещения ее выступлений, а крупные компании дистанцировались от артистки, опасаясь репутационных рисков.
Схема, с помощью которой Долина смогла отсудить себе квартиру, получила название «эффект Долиной». «Вечерняя Москва» рассказала, что представляет собой этот феномен и как он изменил рынок вторичной недвижимости в России.
5 декабря юрист Денис Хмелевской рассказал, что Полине Лурье придется заплатить имущественный налог вместо Долиной еще раз. Он пояснил, что до 8 сентября документально собственницей квартиры оставалась Лурье.