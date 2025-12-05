Ричмонд
«Верю, что их найдут»: Долина рассказал, что рассчитывает на поимку обманувших ее мошенников

Долина надеется на поимку мошенников, обманувших ее с деньгами за квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Российская певица Лариса Долина заявила, что верит в поимку обманувших ее мошенников. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

«Я в глубине души верю, что их найдут. Я очень в это верю. Это правда очень большая беда. Я, правда, сейчас из последней силы об этом рассказываю», — отметила Долина.

По словам артистки, после произошедшего она была в шоковом состоянии и не понимала, как ей дальше жить. Она также объяснила, что она не имела права комментировать и афишировать инцидент, поэтому так долго молчала.

«Вот почему я сразу не вышла в эфир в тот день, когда суд вынес положительное решение по моей квартире. Не потому, что я надменная и высокопарная женщина и так далее», — заявила Долина.

Ранее KP.RU сообщал, что Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице квартиры Полине Лурье деньги за недвижимость. По словам артистки, самое важное для нее — сохранить честь, достоинство, а также восстановить справедливость.