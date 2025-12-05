Ложь или исповедь: что скрыла от всех Долина в своем обращении к народу

Обращение народной артистки России Ларисы Долиной к публике, посвященное громкому скандалу с мошенничеством при продаже квартиры, стало предметом пристального анализа не только поклонников, но и экспертов в области психологии, профайлинга и детекции лжи. Специалисты, чьи комментарии собрал aif.ru, сошлись во мнении: выступление певицы было тщательно срежиссированным стратегическим ходом, но разошлись во мнениях, для чего это нужно певице именно сейчас.
Потери больше, чем цена квартиры.
Врач-психиатр Василий Шуров отметил чрезмерную выверенность и безэмоциональность речи звезды.
«Она очень сдержанно отвечает. Это очень выверенная с адвокатом позиция, многократно отрепетированная речь. Человек безэмоционально рассказывает о ситуации, о том, что переживала за детей», — прокомментировал эксперт.
По его мнению, такое поведение — яркий признак стратегии, разработанной совместно с юристами для минимизации репутационных потерь.
Шуров также считает, что потери Долиной уже превысили стоимость самой спорной квартиры в элитных Хамовниках.
«Человек совершил такой общественно порицаемое действие, сейчас у неё потери даже больше, чем эта квартира, поэтому она будет рассказывать, что “я за детей переживала”», — резюмировал психиатр.
«Тройной пояс» оправданий.
Судя по первым откликам, речь Долиной вызвала противоречивую реакцию.
Эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов охарактеризовал монолог Долиной как искусственно созданный нарратив.
«Интервью представляет интерес прежде всего как образец тщательно сконструированного, подготовленного заранее самооправдательного нарратива, а не как спонтанное эмоциональное высказывание человека в горе», — заявил Панкратов.
Специалист раскрыл технику, которую, по его мнению, использовала певица — так называемую структуру «тройного пояса» для снятия с себя ответственности.
Панкратов детально расшифровал эту стратегию. Сначала, по его словам, Долина ссылается на аффективный шок и непонимание, как жить дальше. Затем ссылается на юридические ограничения, интересы следствия и подписку о неразглашении. И наконец, завершает конструкцию третий контур — «заявление о физической невозможности говорить». Подобная многоуровневая защита, по мнению эксперта, говорит о приоритете стратегии над искренностью.
«Такой стиль подачи… указывает на доминирование стратегической самопрезентации над спонтанностью и на приоритет управляемого, рационализированного образа “Я” в публичной коммуникации», — подытожил Панкратов.
Тактика выжидания.
Профайлер и эксперт по лжи Илья Анищенко подтвердил эти наблюдения, сосредоточившись на невербальных сигналах и особенностях речи. Именно он дал ключ к расшифровке фразы о «физической невозможности» говорить, которая вызвала много вопросов у зрителей.
«В момент, когда Долина говорит, что молчала и физически не могла это сделать, у нее начинается очень сильный контроль речи. То есть она начинает говорить заготовленными фразами… Это не значит, что она врёт, просто она вот придумала эту формулировку специально… И вот здесь, как мне кажется, кроется обман по типу умышленное умолчание», — объяснил Анищенко.
Эксперт предположил, что Долина придерживается тактики выжидания, пока не знает, как реагировать. «Поняла, что натворила дел, наблюдала за всем этим со стороны и не знала, как на это все реагировать… она просто таким образом избегает прямой лжи, что боялась что-либо говорить», — считает профайлер.
Ответы по заготовленной легенде.
Анищенко также указал на конкретные физиологические маркеры, которые заметил при анализе видео. В ключевые моменты объяснений у Долиной «появляются паузы, лишние слова, взгляд опускается вниз и влево». Это, по словам специалиста, классические признаки обращения к заранее подготовленному ответу.
«Это контроль речи, заготовленные фразы, легенды, что отвечать на неудобные вопросы… Это значимый сигнал, один из значимых сигналов детекции лжи», — подчеркнул он. При этом эксперт уточняет: такие сигналы не всегда означают прямую ложь, но всегда указывают на тщательную подготовку и возможное умышленное умолчание истинных причин или мотивов.
Теперь зрителям предстоит решить, увидели они раскаявшуюся и растерянную женщину или прагматичный PR-ход человека, попавшего в крайне неприятную ситуацию, потери от которой уже невозможно игнорировать.