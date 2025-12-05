Минцифры предложило приравнять ряд документов в «Госуслугах» к бумажным

В сентябре Министерство цифрового развития информировало о планах предоставить россиянам возможность использовать QR-код из сервиса «Госдоки» для подтверждения личности наравне с паспортом. На начальном этапе данная функция будет доступна для подтверждения личности в магазинах, кинотеатрах и музеях, при проходе в офисные здания, а также при отправке или получении посылок.