Минцифры предложило приравнять ряд документов в «Госуслугах» к бумажным

В Министерстве цифрового развития предложили наделить электронные версии ряда документов на портале «Госуслуги» той же юридической силой, что и их бумажные аналоги. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно заявлению Минцифры, планируется расширить перечень юридически значимых цифровых документов, доступных в мобильном приложении «Госуслуги». Соответствующий проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение.
Уточняется, что к бумажным версиям будут приравнены, в частности, свидетельство о рождении (при посадке в транспорт), водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО (при проверке документов сотрудниками ГИБДД), удостоверение многодетной семьи, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и студенческий билет.
В министерстве пояснили, что для предъявления электронных документов будет использоваться QR-код, который смогут сканировать сотрудники организаций, участвующих в проекте, с помощью своих мобильных устройств. В Минцифры подчеркнули, что использование цифровых версий документов будет осуществляться на добровольной основе.
«Сейчас применять QR-код можно при покупке товаров 18+ в подключившихся к проекту магазинах. В рамках эксперимента применяются электронный студенческий и удостоверение многодетных. Электронные документы формируются на “Госуслугах”. Предъявить их можно в мессенджере Мах», — добавили в Минцифры.
В сентябре Министерство цифрового развития информировало о планах предоставить россиянам возможность использовать QR-код из сервиса «Госдоки» для подтверждения личности наравне с паспортом. На начальном этапе данная функция будет доступна для подтверждения личности в магазинах, кинотеатрах и музеях, при проходе в офисные здания, а также при отправке или получении посылок.