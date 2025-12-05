Лариса Долина обещала вернуть Полине Лурье деньги за квартиру

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что вернет Полине Лурье деньги за квартиру. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».
Артистка заявила, что самое важное для нее — сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость.
«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Она не виновата в этом. Поэтому я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру. Это очень важное заявление, сейчас прозвучавшее. Я хочу быть честной перед самой собой», — заявила Долина.
Долина подчеркнула, что вернет Лурье всю сумму в полном объеме, назвав это решение принципиальным.
Напомним, в августе 2024 года Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники долго убеждали ее продать квартиру и перевести все средства на «безопасный» счет. После совершения сделки выяснилось, что это была мошенническая схема. Хамовнический суд постановил вернуть жилье артистке.
Ранее KP.RU писал, что Верховный суд рассмотрит дело Лурье и Долиной 16 декабря.
