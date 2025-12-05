Ричмонд
Лариса Долина обещала вернуть Полине Лурье деньги за квартиру

Долина заявила, что хочет восстановить справедливость.

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что вернет Полине Лурье деньги за квартиру. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

Артистка заявила, что самое важное для нее — сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость.

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Она не виновата в этом. Поэтому я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру. Это очень важное заявление, сейчас прозвучавшее. Я хочу быть честной перед самой собой», — заявила Долина.

Долина подчеркнула, что вернет Лурье всю сумму в полном объеме, назвав это решение принципиальным.

Напомним, в августе 2024 года Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники долго убеждали ее продать квартиру и перевести все средства на «безопасный» счет. После совершения сделки выяснилось, что это была мошенническая схема. Хамовнический суд постановил вернуть жилье артистке.

Ранее KP.RU писал, что Верховный суд рассмотрит дело Лурье и Долиной 16 декабря.

