Лариса Долина обещала вернуть Полине Лурье деньги за квартиру

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Она не виновата в этом. Поэтому я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру. Это очень важное заявление, сейчас прозвучавшее. Я хочу быть честной перед самой собой», — заявила Долина.