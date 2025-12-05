Полина Лурье отказалась от комментариев по делу о квартире Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась давать комментарии по спорному делу о продаже недвижимости. Женщина не стала приходить на эфир программы «Пусть говорят», где Долина рассказала о произошедшем.
«Я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания. На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд», — процитировал сообщение Лурье ведущий Дмитрий Борисов.
Лурье также призвала всех неравнодушных к истории дождаться решения Верховного суда, после чего она сможет дать комментарии относительно дела.
Ранее KP.RU сообщал, Лариса Долина пообещала вернуть Полине Лурье деньги за приобретенную недвижимость. Артистка заявила, что хочет восстановить справедливость, сохранив честь и достоинство. Долина также выразила надежду на то, что обманувшие ее мошенники будут найдены.