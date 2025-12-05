Как идет подготовка к заседанию ВНС, рассказал Мицкевич

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как идет подготовка ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания, рассказал председатель Белорусского республиканского союза юристов, начальник Секретариата ВНС Валерий Мицкевич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
«В рамках законодательной процедуры, в рамках тех полномочий, которые даны ВНС и соответственно Секретариату, мы занимаемся подготовкой документов для рассмотрения их на Всебелорусском народном собрании. Это проекты соответствующих решений, которые будут приниматься собранием», — сказал Валерий Мицкевич.
Он отметил, что делегаты должны получить пакет документов — проекты возможных решений с обоснованием, аргументацией, что позволит сознательно подойти к соответствующим вопросам.
Кроме того, ведется подготовка по другим организационным моментам.
Второе заседание VII ВНС пройдет в Минске 18−19 декабря. В повестке дня предполагаются послание главы государства, утверждение программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку и ряд других вопросов. -0-