Долина решила вернуть деньги покупательнице её квартиры в полном объеме

Долина заявила, что стала жертвой мошенников и подписала договор купли-продажи не по своей воле, а под давлением посторонних лиц. В результате судебного разбирательства право собственности на данную квартиру было возвращено Долиной, в то время как Лурье потеряла и приобретенную недвижимость, и денежные средства, уплаченные за нее.