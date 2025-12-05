Долина решила вернуть деньги покупательнице её квартиры в полном объеме

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что приняла решение вернуть в полном объеме деньги покупательнице её квартиры.
В эфире Первого канала певица выразила надежду на встречу с Полиной Лурье, назвав ту пострадавшей в данной ситуации.
«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего», — сказала она в эфире программы «Пусть говорят» в пятницу.
Долина подчеркнула, что не располагает требуемой суммой на данный момент, но гарантировала полный возврат средств.
«Я говорю сейчас, заявляю на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», — заявила артистка.
В марте 2025 года Хамовнический районный суд Москвы вынес решение в пользу Долиной по иску против покупательницы Полины Лурье, касающемуся законности сделки купли-продажи квартиры, ранее принадлежавшей певице.
Долина заявила, что стала жертвой мошенников и подписала договор купли-продажи не по своей воле, а под давлением посторонних лиц. В результате судебного разбирательства право собственности на данную квартиру было возвращено Долиной, в то время как Лурье потеряла и приобретенную недвижимость, и денежные средства, уплаченные за нее.
Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что потери Долиной от скандала оказались больше цены квартиры.