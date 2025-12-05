«Я была как под гипнозом»: Лариса Долина рассказала, как ее обманули мошенники

Российская эстрадная певица Лариса Долина рассказала, что злоумышленники связались с ней под видом Екатерины Кудриной — ректора университета, в котором она преподает более девяти лет. Позднее выяснилось, что этот голос был сгенерирован с помощью нейросетей.
«Кудрина» сообщила артистке, что соединит ее со службой безопасности института, потому что у нее якобы появились «серьезные материальные проблемы». Позднее «начальник службы безопасности» связал Долину с «начальником ФСБ по фамилии Князев», который заявил, что на имя артистки пытались взять кредит на 100 миллионов рублей.
После этого Долиной позвонил «человек из Росфинмониторинга», который представился Андреем Лукиным. Именно он заставил певицу поехать в банк и перечислить деньги на «безопасные счета». При этом в банке усомнились в операции и спросили, понимает ли певица, кому переводит деньги. Лукин не разрешил Долиной никому рассказывать про эту ситуацию, угрожая тем, что «это статья».
— Это было сильнейшее давление. Это как гипноз был, — подчеркнула исполнительница в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
Позднее Долину убедили, что правоохранители якобы установили личности мошенников, но в то же время заявили, что теперь злоумышленники покушаются на ее квартиру и жилье нужно срочно продать, причем по цене ниже рыночной. Артистку связали с риелторами, пообещали, что вернут деньги, и в результате квартиру за 200 миллионов рублей продали за 112 миллионов рублей.
— Я только спустя четыре месяца сообразила, что все — у меня ничего не осталось, — подчеркнула артистка.
В эфире этой же передачи Долина пообещала, что вернет деньги за квартиру ее покупательнице Полине Лурье.
Схема, с помощью которой Долина смогла отсудить себе квартиру, получила название «эффект Долиной». «Вечерняя Москва» рассказала, что представляет собой этот феномен и как он изменил рынок вторичной недвижимости в России.