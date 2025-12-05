Профайлер Анищенко указал на странные признаки в речи Долиной

Обращение певицы Ларисы Долиной к публике содержит несколько маркеров, характеризующих артистку и ее отношение к ситуации с мошенничеством с ее квартирой в Хамовниках. Об этих маркерах расказал aif.ru сообщил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
«В момент, когда Долина говорит, что молчала и физически не могла это сделать, у нее начинается очень сильный контроль речи. То есть , она начинает говорить заготовленными фразами в этот момент. Это не значит, что она врёт, просто она вот придумала эту формулировку специально, что физически не могла. И вот здесь, как мне кажется, кроется обман по типу умышленное умолчание. Она вам не скажет, почему молчала. Мы можем только уже догадываться, почему она молчала. Просто выжидала, боялась какой-либо ситуации, не знала, как реагировать и так далее», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что такое поведение, промолчать и не говорить, дождаться рекомендаций, является типичным.
«Поняла, что натворила дел, наблюдала за всем этим со стороны и не знала, как на это все реагировать. Может быть, она верит в то, что она физически не могла. Но, я думаю, она просто таким образом избегает прямой лжи, что боялась что-либо говорить», — проанализировал эксперт.
Анищенко обратил внимание на паузы, взгляды и лишние слова в речи Долиной.
«Появляются паузы, лишние слова, взгляд опускается вниз и влево. Это контроль речи, заготовленные фразы, легенды, что отвечать на неудобные вопросы Это ещё не стопроцентный признак лжи, это признак именно заранее подготовленного ответа. Она его проговорила себе заранее, придумала, что лежит за этим ответом. Это значимый сигнал, один из значимых сигналов детекции лжи. Язык жестов подтверждает её слова. Она говорит правду, а вот потом, когда сбивается речь, появляется взгляд вниз и влево — признак заранее проговорённой речи. Это не обязательно ложь. Отвечая на сложный вопрос, а почему же она молчала, она внутри себя проговаривает и потом только потом дает ответ», — добавил он.
Ранее поведение Долиной в кадре и ее речь во время обращения к публике проанализировал эксперт Панкратов.