Профайлер Анищенко указал на странные признаки в речи Долиной

«В момент, когда Долина говорит, что молчала и физически не могла это сделать, у нее начинается очень сильный контроль речи. То есть , она начинает говорить заготовленными фразами в этот момент. Это не значит, что она врёт, просто она вот придумала эту формулировку специально, что физически не могла. И вот здесь, как мне кажется, кроется обман по типу умышленное умолчание. Она вам не скажет, почему молчала. Мы можем только уже догадываться, почему она молчала. Просто выжидала, боялась какой-либо ситуации, не знала, как реагировать и так далее», — объяснил он.