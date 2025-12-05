Арестованы восемь сотрудников подмосковных рехабов и три волонтера

Суды в Московской области взяли под стражу восемь сотрудников рехабов, где незаконно удерживали постояльцев. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Мособлсуда.
Видновский суд Подмосковья арестовал четверых фигурантов, включая организатора рехаба в Видном Максима Антонова. Он обвиняется в похищении человека и незаконном лишении свободы. Под стражей Антонов будет находиться до 3 февраля. Остальных отправил в СИЗО Егорьевский суд Подмосковья.
Еще один фигурант будет находиться под домашним арестом.
Также арестованы трое волонтеров реабилитационного центра «СеРЦА», расположенного в деревне Малое Видное. Их обвиняют в незаконном лишении человека свободы.
Ранее стало известно, что блогер и основатель рехаба в Видном Антонов был судим по шести статьям.