«За что меня так судить?»: Лариса Долина обратилась к тем, кто травит ее из-за квартиры

Лариса Долина обратилась к тем, кто травил ее из-за квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Народная артистка России Лариса Долина обратилась к людям, которые подвергли ее травле из-за спора с квартирой. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

"Желаю, чтобы ни с кем никогда этого не происходило. Даже с теми, кто хейтил меня сейчас, не желаю зла и желаю, чтобы у них никогда не было ничего подобного.

Также Долина выразила благодарность тем, кто поддерживал артистку в трудное для нее время.

«За что меня так судить? Правду ведь никто не знал до сегодняшнего дня. А когда ты не знаешь правду, как можно так огульно говорить о человеке», — добавила она.

Ранее KP.RU писал, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье отказалась давать комментарии по спорному делу о продаже недвижимости.