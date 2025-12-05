«За что меня так судить?»: Лариса Долина обратилась к тем, кто травит ее из-за квартиры

Народная артистка России Лариса Долина обратилась к людям, которые подвергли ее травле из-за спора с квартирой. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».
"Желаю, чтобы ни с кем никогда этого не происходило. Даже с теми, кто хейтил меня сейчас, не желаю зла и желаю, чтобы у них никогда не было ничего подобного.
Также Долина выразила благодарность тем, кто поддерживал артистку в трудное для нее время.
«За что меня так судить? Правду ведь никто не знал до сегодняшнего дня. А когда ты не знаешь правду, как можно так огульно говорить о человеке», — добавила она.
