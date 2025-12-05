Убийство Чарли Кирка возглавило топ поиска Google в США в 2025 году

Напомним, в Чарли Кирка выстрелили 10 сентября, когда он выступал в Университете долины Юта в городе Орем. Мужчина получил ранение в шею и скончался в больнице. Впоследствии подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.