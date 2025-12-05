Ричмонд
Убийство Чарли Кирка возглавило топ поиска Google в США в 2025 году

Американцы, а 2025 году активно интересовались игрушками Лабубу и «большим прекрасным законом» Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Убийство американского активиста Чарли Кирка стало самым популярным поисковым запросом у американских пользователей в 2025 году, следует из данных сервиса Google Trends.

Американцы также активно интересовались фильмом «Кейпоп-охотницы на демонов», игрушками Лабубу, iPhone 17 и «большим прекрасным законом» лидера США Дональда Трампа.

Во второй пятерке популярных тем оказались победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, китайская нейросеть DeepSeek, шатдаун, Клубный чемпионат мира по футболу ФИФА и тарифные ограничения.

При этом среди персоналий наибольший интерес у американцев вызвали Зохран Мамдани, обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон, рэпер d4vd, вдова Чарли Кирка Эрика и папа римский Лев XIV.

Напомним, в Чарли Кирка выстрелили 10 сентября, когда он выступал в Университете долины Юта в городе Орем. Мужчина получил ранение в шею и скончался в больнице. Впоследствии подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

