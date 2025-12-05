В ХМАО хоронят скандального общественника, который требовал отставки мэра

«Семь лет службы в боевых частях существенно подорвали здоровье Эдуарда Чуприны… Всю свою сознательную жизнь он провел в городе, куда приехал с родителями еще в 1975 году. Жителям ХМАО-Югра Эдуард Александрович запомнился как добрый и порядочный человек с безобидным характером. Прощание с ним состоится 6 декабря», — уточняет группа «Эхо ХМАО» в соцсети «Вконтакте».