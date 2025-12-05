Ричмонд
«Обращаюсь к укронацистам»: Кадыров призвал ВСУ встретиться «лицом к лицу»

Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки беспилотника на высотный комплекс «Грозный-Сити» призвал представителей Вооруженных сил Украины «встретиться лицом к лицу». Соответствующий пост в пятницу, 5 декабря, появился в его Telegram-канале.

— Также обращаюсь к укронацистам и их приспешникам: если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу. Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами. Российские бойцы каждый день идут на вас и давят на всех жарких участках фронта. Покажите и себя на поле битвы, — говорится в публикации.

В этом же посте чеченский лидер подтвердил, что атака на высотку действительно произошла. Тем не менее пострадавших в результате удара, по словам Кадырова, не было, а восстановление самого здания пройдет быстро. Кроме того, глава Чечни пообещал отправить «личный подарок» в ответ на атаку.

Утром, 5 декабря, сообщалось, что в здании произошел взрыв. Очевидцы говорили, что видели, как беспилотник подлетает к высотке, однако официально эту информацию Кадыров подтвердил только сейчас. Позже в Сети появились кадры с места происшествия.

