Долина заявила, что ей будет тяжело вернуть 112 млн за квартиру из-за отсутствия денег

«Для меня важно сохранить честь и достоинство, восстановить справедливость. Полина Лурье не виновата, что меня обманули мошенники, поэтому я приняла решение вернуть ей денги за квартиру. Это будет тяжело, поскольку у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное», — сообщила Лариса Долина в интервью на Первом канале.