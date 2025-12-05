Полина Лурье впервые лично высказалась по поводу «дела Долиной»

«Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания. На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд», — сказала Лурье журналистам шоу «Пусть говорят».