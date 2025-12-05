Ричмонд
Блогер Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски во время съемок

Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски, пытаясь повторить за блогером Анастасией Анпилоговой и встать на задние колеса.

Источник: Комсомольская правда

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски во время съемок видео вместе с инклюзивной блогершей Анастасией Анпилоговой. Видео было опубликовано в личном аккаунте в соцсети девушки.

«Мы уронили Артемия Лебедева», — подписала Анпилогова публикацию.

Фото: скриншот из видео.

Лебедев стал одним из спикеров форума в мастерской управления «Сенеж». Блогер, получившая инвалидность в результате ДТП, также посетила мероприятие и смогла пообщаться с популярным дизайнером, пригласив его принять участие в съемках видео для собственного проекта.

Лебедева попросили сесть в инвалидную коляску, после чего Анпилогова предложила блогеру повторить некоторые приемы езды и попытаться встать на задние колеса. В результате он упал потерял равновесие и упал назад, повторяя маневр за девушкой.

Ранее Артемий Лебедев рассказал, что уже более 15 лет живет без желчного пузыря. Как признался блогер, после проведения подобной операции его жизнь никак не поменялась.

