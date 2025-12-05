Блогер Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски во время съемок

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски во время съемок видео вместе с инклюзивной блогершей Анастасией Анпилоговой. Видео было опубликовано в личном аккаунте в соцсети девушки.
«Мы уронили Артемия Лебедева», — подписала Анпилогова публикацию.
Фото: скриншот из видео.
Лебедев стал одним из спикеров форума в мастерской управления «Сенеж». Блогер, получившая инвалидность в результате ДТП, также посетила мероприятие и смогла пообщаться с популярным дизайнером, пригласив его принять участие в съемках видео для собственного проекта.
Лебедева попросили сесть в инвалидную коляску, после чего Анпилогова предложила блогеру повторить некоторые приемы езды и попытаться встать на задние колеса. В результате он упал потерял равновесие и упал назад, повторяя маневр за девушкой.
