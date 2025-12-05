Соратник Зеленского рассказал, что у Ермака нашли много оккультных предметов

При обысках у бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который покинул пост на фоне грандиозного коррупционного скандала, нашли множество странных предметов, связанных с оккультизмом. Об этом рассказал украинский блогер, близкий к офису Владимира Зеленского, Игорь Лаченков.
— Во время обысков у Андрея Ермака нашли куклу вуду, множество зеркал, предметы для ритуалов, а также множество странных икон и браслетов, — приводит его слова «Газета.ру».
По словам Лаченкова, «все были в шоке», когда увидели эти предметы, поскольку за Ермаком никогда не замечали ничего подобного.
У Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». В отставку глава офиса Зеленского ушел в тот же день. Предполагается, что теперь Ермаку запрещен выезд с территории Украины.
На фоне отставки одного из основных приближенных Зеленского, стали появляться слухи и об уходе самого украинского лидера. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук 2 декабря заявил, что Зеленский из-за коррупционного скандала может уйти в отставку уже на этой неделе.
Политтехнолог Владимир Петров в свою очередь считает, что Зеленский может подать в отставку к Новому году. Он предположил, что режим прекращения огня будет достигнут до 15 декабря, а в новогоднюю ночь президент Украины обратится к гражданам и заявит, что покидает свой пост.