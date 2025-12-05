Лариса Долина подробно объяснила, как ее обманули мошенники

Певица Лариса Долина лишилась элитной квартиры в Москве после многоходовой схемы телефонных мошенников. По словам артистки, неизвестные, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, в течение длительного времени убеждали ее в том, что на ее имя пытаются оформить крупные кредиты, и под этим предлогом вынудили продать дорогое жилье в центре столицы. Об этом исполнительница подробно рассказала в интервью Первому каналу.