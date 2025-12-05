Ричмонд
Девушке-сироте из Башкирии 5 лет не дают жилье: ситуация попала в поле зрения Бастрыкина

Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав девушки-сироты из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушении жилищных прав жительницы Башкирии, являющейся сиротой. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

По словам девушки, в 2020 году она была поставлена на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако, несмотря на вступившее в законную силу судебное решение обязывающего характера, ее право на жилье до сих пор не реализовано. Многочисленные обращения в различные инстанции результата не принесли.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил главе СК Башкирии Владимиру Архангельскому предоставить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

