Девушке-сироте из Башкирии 5 лет не дают жилье: ситуация попала в поле зрения Бастрыкина

По словам девушки, в 2020 году она была поставлена на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако, несмотря на вступившее в законную силу судебное решение обязывающего характера, ее право на жилье до сих пор не реализовано. Многочисленные обращения в различные инстанции результата не принесли.