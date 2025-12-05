Ричмонд
Суд арестовал руководителя и трёх волонтёров рехаба с пытками в Егорьевске

Суд в Подмосковье заключил под стражу руководителя и трёх сотрудников реабилитационного центра «Неугасимая надежда» в Егорьевске. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Источник: Life.ru

Трёх волонтёрам предъявили обвинение в групповом незаконном лишении свободы — часть 3 статьи 127 УК. При этом волонтёры применяли насилие, опасное для жизни и здоровья, использовали предметы как оружие, от чего пострадали люди.

«В период с 2022 года до момента задержания обвиняемые незаконно удерживали в реабилитационном центре постояльцев, в том числе несовершеннолетних, устанавливая для них режим и правила пребывания, при этом систематически применяли насилие за отказ от их выполнения», — указано в сообщении прокуратуры.

Ранее Life.ru писал, что владельца ещё одного «пыточного» рехаба Максима Антонова отправили в СИЗО на два месяца. Его так же подозревают в незаконном лишении свободы пациентов. Также арестованы трое сотрудников учреждения из деревни Малое Видное.

