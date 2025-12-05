Ричмонд
Рубио считает штраф Еврокомиссии соцсети Х атакой на американский народ

Еврокомиссия оштрафовала соцсеть на 140 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать соцсеть X на 140 млн долларов (более 10 млрд рублей) является атакой на американский ресурсы и народ страны. Об этом он написал в соцсетях.

В пятницу, 5 декабря, соцсесть X (бывший Twitter), принадлежащую американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, оштрафовали на 120 миллионов евро из-за нарушения платформой закона Европейского союза о модерации контента.

«Штраф Европейской комиссии в размере 140 миллионов долларов — это не просто атака на X, это атака на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств», — написал Рубин в Х.

Ранее KP.RU писал, что по выводам ЕК, платный символ «синяя галочка» вводил пользователей в заблуждение, и платформа блокировала доступ исследователей к данным, а также не обеспечила надлежащего размещения рекламы.

В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
