Бундестаг отклонил резолюцию о передаче Киеву замороженных российских активов

Бундестаг отклонил резолюцию немецкой фракции «Зеленых» к правительству Германии, предлагающую передачу российский замороженных активов Украине. Об этом стало известно по итогам обсуждения документа 5 декабря.
Ранее профильный комитет правительства Германии по финансам выступил с рекомендацией отклонить инициативу. В ходе обсуждения за отклонение резолюции выступили 455 депутатов бундестага, еще 77 проголосовали против и 53 воздержались от принятия решения.
Инициатива предлагала передать Киеву замороженные в Европе активы России в объеме более 210 млрд евро. При этом депутаты правящей в ФРГ коалиции ХДС/ХСС и СДПГ высказались в поддержку аналогичного варианта, предложенного Европейской комиссией.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытки Еврокомиссии изъять суверенные активы страны методами воровской группировки. Дипломат подчеркнула, что история с российскими деньгами является беспрецедентной, а Москва обязательно даст ответ в случае конфискации суверенных активов РФ.