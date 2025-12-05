Вильфанд предсказал сильнейшее похолодание в Сибири

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сильнейшие морозы до минус 40 градусов ожидаются в Сибири к концу недели из-за появления в местных широтах воздуха из Северного Ледовитого океана, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В конце этой недели, особенно в начале следующей, температура (в Сибири — ред.) резко понизится, потому что воздух будет доходить с Северного Ледовитого океана», — сказал Вильфанд.
По его словам, сейчас на территории Сибири температура на восемь-десять градусов выше нормы, но в начале следующей недели она станет уже на 20 градусов ниже нормы. Например, на юге Красноярского края морозы будут доходить до 40 градусов.
«Вот тут зима настоящая… Cильнейшее похолодание, от оттепели к 35−40-градусным морозам», — подытожил Вильфанд.