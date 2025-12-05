Лариса Долина вернет все 112 млн за квартиру Полине Лурье: артистка раскрыла все детали скандала

«Те люди, которые пострадали из-за мошенников… Я просто хочу выразить свое сочувствие, поскольку теперь и сама знаю, что это такое. Хочу [посоветовать] всем зрителям, всем, кто нас сейчас смотрит, очень внимательно следить за тем, что происходит в их жизни. Ролики, которые появились после моего случая, где к людям [якобы] обращались представители структур, прокуратуры, суда и т.д. Нельзя отвечать [на такие] звонки. По телефону такие вопросы не решаются, я сама этого тогда не знала. Я не знала, что такое нейросеть и прочее… Искренне сочувствую всем, кто пострадал», — сказала певица.