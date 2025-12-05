Долина обратилась к Лурье в эфире Первого канала и предложила встречу

Лариса Долин пообещала вернуть пострадавшей деньги за квартиру.
Певица Лариса Долина сообщила, что готова вернуть все деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье. По мнению артистки, женщинам нужно встретиться, чтобы обо всем договориться. Эти заявления прозвучали в эфире Первого канала.
«Полина Александровна (Лурье — прим. URA.RU), я еще раз заверяю вас в том, что верну вам деньги в полном объеме. Потому что это моя проблема, это меня обманули мошенники. Вы так же, как и я — пострадавшая. Очень надеюсь, что мы с вами встретимся и договоримся. Я верну вам все деньги за квартиру», — сказала Долина в рамках программы «Пусть говорят».
Ранее эстрадная певица сообщала, что ей будет тяжело вернуть 112 млн рублей, которые она задолжала. URA.RU уже рассказывало, что в центре громкого скандала — сделка с квартирой площадью 236 квадратных метров, расположенная в престижном столичном районе Хамовники. Долина поясняла, что аферисты предпринимали попытки склонить ее к отказу и от недвижимости.