В Вашингтоне прошла жеребьёвка групп чемпионата мира по футболу 2026 года

В матче открытия турнира встретятся представители группы А сборные Мексики и ЮАР. Также в квартете сыграет Южная Корея и победитель европейского пути D. Стыковые матчи состоятся 26 и 31 марта.
Группы на данный момент выглядят так:
Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель европейского пути D (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия);Группа В: Канада, победитель европейского пути А (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина), Катар, Швейцария;Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;Группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель европейского пути С (Турция/Румыния/Словакия/Косово);Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор;Группа F: Нидерланды, Япония, победитель европейского пути В (Украина/Швеция/Польша/Албания), Тунис;Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;Группа Н: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;Группа I: Франция, Сенегал, победитель второго пути межконтинентальных стыковых матчей (Боливия/Суринам/Ирак), Норвегия;Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;Группа К: Португалия, победитель первого пути межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), Узбекистан, Колумбия;Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Чемпионат мира 2026 года станет первым, проводимым одновременно в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Игры пройдут на 16 стадионах в различных городах Северной Америки, а финал запланирован на 19 июля 2026 года на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.
Ранее Life.ru сообщал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сможет сыграть на ЧМ-2026 после условной дисквалификации за удар локтем в игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Ирландии. Футболист уже отбыл одноматчевую дисквалификацию, пропустив заключительную игру отбора против сборной Армении, которая завершилась победой португальцев со счётом 9:1. Оставшиеся два матча дисквалификации носят условный характер.
