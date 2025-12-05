В Вашингтоне прошла жеребьёвка групп чемпионата мира по футболу 2026 года

Ранее Life.ru сообщал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сможет сыграть на ЧМ-2026 после условной дисквалификации за удар локтем в игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Ирландии. Футболист уже отбыл одноматчевую дисквалификацию, пропустив заключительную игру отбора против сборной Армении, которая завершилась победой португальцев со счётом 9:1. Оставшиеся два матча дисквалификации носят условный характер.