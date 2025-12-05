Долина сообщила, что на ее концерты на Дальнем Востоке не сдали ни одного билета

Полина Лурье же не согласилась на интервью. По ее словам, она не хочет привлекать лишнее внимание к себе и детям, потому что никогда не была публичным человеком. В разговоре с Первым каналом она поблагодарила журналистов и призвала дождаться окончательного решения суда.