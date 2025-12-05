В ГД рассказали, какие документы нужны для повышенной пенсии в 2026 году

«Конец года для пенсионера — это важный момент для проверки того, все ли основания для повышенной пенсии учтены. Для многих важны персональные надбавки, которые зависят от документов. Если пенсия по старости назначена и при этом в семье есть нетрудоспособные иждивенцы — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, супруг или родители с инвалидностью, — есть смысл до конца декабря подать заявление на доплату. Закон дает право на прибавку в размере трети фиксированной выплаты за каждого иждивенца, максимум за троих. С учетом фиксированной выплаты 9584,69 рубля доплата в 2026 году составит примерно 3195 рублей за одного иждивенца, около 6390 рублей за двоих и до 9585 рублей за троих», — сказал Панеш.