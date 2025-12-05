Рисовать муралы, реконструировать памятники. Чем еще может заниматься волонтер, рассказала студентка БНТУ

«Также я являюсь волонтером в Белорусском союзе архитекторов. Мы помогаем с проведением различных мероприятий, фестивалей, организовываем мастер-классы и воркшопы для студентов и молодых архитекторов, привлекаем их в наш альма-матер. Это очень интересное направление, поскольку там мы знакомимся не только с белорусскими архитекторами, но и с зарубежными. Также я являюсь командиром волонтерского отряда “АрхСлава”, который направлен на реконструкцию и реставрацию памятников Великой Отечественной войны. Из последних, например, памятник в Янушковичах, там мы полностью реконструировали статую “Мать и дитя”, а также плиты, на которых написаны имена погибших воинов. Кроме того, совместно с Белорусским союзом архитекторов мы помогаем блокадникам Ленинграда, организовываем для них досуг, сопровождаем на 9 мая и 3 июля. Также помогаем им по дому с хозяйством в течение года», — отметила Ангелина Терешко.