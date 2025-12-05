Рисовать муралы, реконструировать памятники. Чем еще может заниматься волонтер, рассказала студентка БНТУ

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди должны «очеловечиться» — делать добро. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила студентка 5-курса архитектурного факультета Белорусского национального технического университета Ангелина Терешко во время первого форума «Волонтерство без границ», который прошел сегодня в ТЦ «Столица».
«Добро — это акт смелости и мужества». В Минске стартовал форум «Волонтерство без границ» В Минске назвали победителей республиканского конкурса «Волонтер года — 2025».
Будущий архитектор уже пять лет посвятила добровольчеству. Ее волонтерский отряд «АрхИдея» признан лучшим среди университетских отрядов по итогам конкурса «Волонтерство без границ». «Мы занимаемся разработкой проектов муралов, интерьеров и экстерьеров. Мы делаем проекты по всему Минску. Также создаем объекты архитектуры в школах и детских садах, чтобы детство у нашей молодежи было ярче», — рассказала Ангелина Терешко.
Волонтерский отряд существует с 2010 года, за это время проекты были разноплановые. «Самым ярким стал мурал на улице Громова, посвященный 80-летию Победы. Там изображен воин, в честь которого названа улица. Также мы расписывали Национальный футбольный стадион, изображая там белорусских спортсменов-футболистов. Расписывали и участвовали в реконструкции стадиона “Трактор”. Из последних детских проектов — детсад № 371 и новая школа, которая открылась в Минск-мире. Мой самый любимый мурал — тот, что посвящен 80-летию Победы. Для меня это отдать дань памяти нашим предкам, воинам за то, что мы имеем чистое небо над головой, живем спокойно. Это была личная отдушина», — поделилась волонтер.
Благодаря волонтерскому отряду на стенах группы детского сада теперь лес, животные и природа. А в фойе второго этажа в новой школе три вокзала и поезд, который стремится к ним, показывая, что у ребят все впереди, нужно только двигаться вперед, не останавливаясь, и что школа — это только начало, много всего интересного ждет их в будущем.
«Также я являюсь волонтером в Белорусском союзе архитекторов. Мы помогаем с проведением различных мероприятий, фестивалей, организовываем мастер-классы и воркшопы для студентов и молодых архитекторов, привлекаем их в наш альма-матер. Это очень интересное направление, поскольку там мы знакомимся не только с белорусскими архитекторами, но и с зарубежными. Также я являюсь командиром волонтерского отряда “АрхСлава”, который направлен на реконструкцию и реставрацию памятников Великой Отечественной войны. Из последних, например, памятник в Янушковичах, там мы полностью реконструировали статую “Мать и дитя”, а также плиты, на которых написаны имена погибших воинов. Кроме того, совместно с Белорусским союзом архитекторов мы помогаем блокадникам Ленинграда, организовываем для них досуг, сопровождаем на 9 мая и 3 июля. Также помогаем им по дому с хозяйством в течение года», — отметила Ангелина Терешко.
По мнению девушки, волонтерство — это не просто инициатива. «Современные люди должны “очеловечиться” — делать добро. Ведь сделав добро однажды, ты не сможешь остановиться, и это добро вернется к тебе. Когда ты помогаешь другим, видишь улыбки людей, слышишь их благодарность — ты понимаешь, что это настоящее счастье, и оно тебя наполняет. Ну, а муралы, памятники делают наш Минск прекраснее, а страну ярче. Хотелось, чтобы к этому движению присоединялись и другие», — подчеркнула она. -0-
Фото Татьяны Матусевич.