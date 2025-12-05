Долина под влиянием мошенников переводила деньги на «безопасные счета»

Народная артистка РФ Лариса Долина в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале рассказала, что весной 2024 года под влиянием мошенников переводила крупные суммы якобы на «безопасные счета».
По словам певицы, аферисты с помощью искусственного интеллекта говорили с ней голосом ректора института, где она работает уже 10 лет. Мошенники убедили ее, что неизвестные якобы от её имени берут кредит на 100 млн рублей.
Вскоре Долиной позвонил «сотрудник» Росфинансмониторинга и заявил, что если она не переведет деньги на «безопасные счета», их украдут мошенники.
Когда служба безопасности банка, заподозрив мошенничество, попыталась предупредить певицу, она продолжала верить аферистам. В банке Долина сказала, что переводит деньги людям, которые помогают ей сделать юбилейный гастрольный тур.
Она добавила, что «в интересах следствия» не могла афишировать то, что происходило. Сейчас следствие закончено. Срок отбывают трое фигурантов.
Ранее Долина сообщила, что мошенники контролировали ее круглосуточно. Певица рассказала, что вернет деньги покупательнице своей квартиры в полном объеме.