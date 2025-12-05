Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп станцевал на жеребьевке ЧМ-2026

Президент США станцевал под одну из своих любимых песен.

Источник: Аргументы и факты

На церемонии жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне президент США Дональд Трамп неожиданно привлёк внимание публики, когда начал танцевать под живое исполнение своей любимой композиции Y.M.C.A.

После завершения официальной части на сцене центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди появились участники группы Village People — в своих фирменных образах индейца, полицейского, ковбоя, строителя и солдата. Прозвучали первые ноты их знаменитого хита, и зал встретил выступление бурными аплодисментами.

Увидев артистов, Трамп поприветствовал их с трибуны и, как на многих прошлых мероприятиях, не удержался от танца под знакомую музыку, которая обычно звучит в фонограмме во время событий с его участием.

Ранее Трамп станцевал под «Боже, благослови США» на атомном авианосце. Дослушав песню до конца, он подошел к микрофону и поблагодарил военных.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше