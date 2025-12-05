Трамп станцевал на жеребьевке ЧМ-2026

На церемонии жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне президент США Дональд Трамп неожиданно привлёк внимание публики, когда начал танцевать под живое исполнение своей любимой композиции Y.M.C.A.
После завершения официальной части на сцене центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди появились участники группы Village People — в своих фирменных образах индейца, полицейского, ковбоя, строителя и солдата. Прозвучали первые ноты их знаменитого хита, и зал встретил выступление бурными аплодисментами.
Увидев артистов, Трамп поприветствовал их с трибуны и, как на многих прошлых мероприятиях, не удержался от танца под знакомую музыку, которая обычно звучит в фонограмме во время событий с его участием.
Ранее Трамп станцевал под «Боже, благослови США» на атомном авианосце. Дослушав песню до конца, он подошел к микрофону и поблагодарил военных.