ФРГ отклонила резолюцию по замороженным активам России и о ядерной кооперации

Бундестаг большинством голосов отклонил две резолюции: о передаче Украине замороженных российских активов и о прекращении сотрудничества с РФ в ядерной сфере. Об этом в пятницу, 5 декабря, сказано на сайте немецкого парламента.

Против первой резолюции, требовавшей от правительства ФРГ принять меры в «Группе семи» для передачи активов России Киеву в полном объеме, проголосовали 455 депутатов. 77 поддержали инициативу, остальные 53 парламентария воздержались от голосования.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штефан Койтер высказался, что предложение изъять российские активы является «сомнительным с юридической точки зрения и очень опасным в экономическом плане». По его словам, такие действия нарушают нормы международного права.

Вторая резолюция призывала прекратить сотрудничество с Москвой в ядерной сфере, против нее высказались 453 депутата.

Соединенные Штаты работают с несколькими странами Евросоюза для того, чтобы не допустить изъятие замороженных активов РФ для кредита Украине. Об этом 5 декабря сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.

