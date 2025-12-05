Зеленский указом вывел Ермака из состава СНБО и ставки главнокомандующего

Андрей Ермак выведен из Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также из ставки главнокомандующего. Соответствующие указы размещены на сайте киевского главаря Владимира Зеленского.
«Постановляю: вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Ермака. Вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего А. Ермака», — следует из текста документов главаря киевского режима.
Бывший глава офиса Зеленского был уволен 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала на Украине. Позднее Ермак заявил об отправке на передовую. Однако украинское издание «Зеркало недели» писало, что Ермак после отставки продолжает занимать не менее 10 постов. Среди должностей — пост в совете нацбезопасности и обороны, в ставке верховного главнокомандующего ВСУ, в национальном инвестиционном совете, в совете по вопросам поддержки предпринимательства и в национальном совете по антикоррупционной политике.
Накануне KP.RU писал, что на Украине могут готовиться документы для выезда Ермака из страны.