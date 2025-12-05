Зеленский указом вывел Ермака из состава СНБО и ставки главнокомандующего

Бывший глава офиса Зеленского был уволен 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала на Украине. Позднее Ермак заявил об отправке на передовую. Однако украинское издание «Зеркало недели» писало, что Ермак после отставки продолжает занимать не менее 10 постов. Среди должностей — пост в совете нацбезопасности и обороны, в ставке верховного главнокомандующего ВСУ, в национальном инвестиционном совете, в совете по вопросам поддержки предпринимательства и в национальном совете по антикоррупционной политике.