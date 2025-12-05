Ричмонд
Умер американский архитектор Фрэнк Гери

На 98-м году жизни умер американский архитектор Фрэнк Гэри.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитый американский архитектор Фрэнк Гери умер в возрасте 97 лет. Об этом информирует The New York Times.

Газета уточняет, что смерть настигла Фрэнка Гери в его собственном доме в Санта-Монике, штат Калифорния. Причиной кончины стало непродолжительное заболевание органов дыхания.

Признанный классик и один из родоначальников деконструктивизма Фрэнк Гери был удостоен Притцкеровской премии в 1989 году. Среди его самых знаменитых работ — музей Гуггенхайма в Бильбао (1997), пражский «Танцующий дом» (1995) и концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003).

Накануне в Калифорнии на 76-м году жизни скончался голливудский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава. Он получил мировую известность благодаря роли Шан Цзуна в фильме Mortal Kombat.