Умер американский архитектор Фрэнк Гери

Признанный классик и один из родоначальников деконструктивизма Фрэнк Гери был удостоен Притцкеровской премии в 1989 году. Среди его самых знаменитых работ — музей Гуггенхайма в Бильбао (1997), пражский «Танцующий дом» (1995) и концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003).