Умер американский архитектор Фрэнк Гери

Знаменитый американский архитектор Фрэнк Гери умер в возрасте 97 лет. Об этом информирует The New York Times.
Газета уточняет, что смерть настигла Фрэнка Гери в его собственном доме в Санта-Монике, штат Калифорния. Причиной кончины стало непродолжительное заболевание органов дыхания.
Признанный классик и один из родоначальников деконструктивизма Фрэнк Гери был удостоен Притцкеровской премии в 1989 году. Среди его самых знаменитых работ — музей Гуггенхайма в Бильбао (1997), пражский «Танцующий дом» (1995) и концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003).
