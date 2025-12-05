Анфиса Чехова осудила поведение Ларисы Долиной: «Небожители, которым все можно»

Вот уже больше полугода в России не утихает скандал с квартирой артистки Долиной. Жилье в итоге вернули певице, но долгое время было не ясно, получит ли назад свои деньги покупательница недвижимости Полина Лурье. Наконец, после того, как против певицы началась настоящая информационная война, артистки решила, что будет частями отдавать деньги покупательнице. Тем временем, в России появилась так называемая «схема Долиной», когда покупатели пытаются отменить сделки и суды встают на их сторону.