Анфиса Чехова осудила поведение Ларисы Долиной: «Небожители, которым все можно»

Вот уже больше полугода в России не утихает скандал с квартирой артистки Долиной. Жилье в итоге вернули певице, но долгое время было не ясно, получит ли назад свои деньги покупательница недвижимости Полина Лурье. Наконец, после того, как против певицы началась настоящая информационная война, артистки решила, что будет частями отдавать деньги покупательнице. Тем временем, в России появилась так называемая «схема Долиной», когда покупатели пытаются отменить сделки и суды встают на их сторону.
Анфиса Чехова на презентации нового сезона ТВ-3 в беседе с журналистами поделилась своим мнением о скандальной ситуации. Телеведущая не стала поддерживать певицу, отметив, что исполнительница повела себя неправильно, не объяснив свою позицию.
Из-за этого сложилось впечатление, что для нее и других представителей шоу-бизнеса созданы особые условия.
Анфиса Чехова подчеркивает, что публичные личности не должны ставить себя выше других.
— Я против такого надменного поведения звезд, позиционирования себя как некие боги, небожители, которым все можно, — заявила она в беседе с Super.ru.
Телеведущая не скрывает, что Лариса Долина своим поведением дискредитирует всех остальных публичных людей. В противном случае, россияне будут уверены, что «все звезды пафосные, мерзкие, зазнавшиеся, но это не так».