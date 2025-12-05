Линия электропередач повреждена в результате атаки ВСУ на Воронежский регион

В Воронежской области отражают атаку ВСУ.
В пригороде Воронежа силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. При падении обломков повреждена линия электропередач, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.
«Дежурными средствами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. Не делитесь в интернете фото и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности», — заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Угроза ударов БПЛА сохраняется в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах. Режим опасности действует на всей территории региона.