Белорусский врач назвала «симптомы тревоги» для срочного обращения за медпомощью

«Симптомы тревоги», которые должны заставить пациента незамедлительно обратиться к врачу за помощью, на YouTube-канале «Медицинского вестника» назвала врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Анастасия Целуевская.
По ее словам, каждый пациент должен знать эти «симптомы тревоги».
«Это снижение массы тела, необъяснимая лихорадка, то есть повышение температуры, рвота, которая повторяется несколько раз, примеси крови в стуле либо черный дегтеобразный стул», — перечислила врач.
По словам Анастасии Целуевской, насторожить должны увеличение лимфатических узлов, прощупываемое образование в животе, рвота «кофейной гущей», повышение СОЭ, снижение гемоглобина.
«Хочу обратить внимание на время возникновения боли. Если пациент просыпается от боли в ночное время, то это тоже не очень хороший признак. Это признак органического заболевания», — отметила гастроэнтеролог.
Кроме того, надо обратиться к врачу и пройти обследование, если все с ЖКТ было хорошо, а в последнее время (полгода, год) появились неприятные симптомы.
Среди факторов риска Анастасия Целуевская назвала также наследственность. Надо быть особенно настороже тем, у кого в семье были больные онкологией (рак желудка, рак толстой кишки).
