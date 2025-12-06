Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач назвала «симптомы тревоги» для срочного обращения за медпомощью

Белорусский гастроэнтеролог назвала «симптомы тревоги», которые должны заставить пациента незамедлительно обратиться к врачу за помощью.

Источник: Комсомольская правда

«Симптомы тревоги», которые должны заставить пациента незамедлительно обратиться к врачу за помощью, на YouTube-канале «Медицинского вестника» назвала врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Анастасия Целуевская.

По ее словам, каждый пациент должен знать эти «симптомы тревоги».

«Это снижение массы тела, необъяснимая лихорадка, то есть повышение температуры, рвота, которая повторяется несколько раз, примеси крови в стуле либо черный дегтеобразный стул», — перечислила врач.

По словам Анастасии Целуевской, насторожить должны увеличение лимфатических узлов, прощупываемое образование в животе, рвота «кофейной гущей», повышение СОЭ, снижение гемоглобина.

«Хочу обратить внимание на время возникновения боли. Если пациент просыпается от боли в ночное время, то это тоже не очень хороший признак. Это признак органического заболевания», — отметила гастроэнтеролог.

Кроме того, надо обратиться к врачу и пройти обследование, если все с ЖКТ было хорошо, а в последнее время (полгода, год) появились неприятные симптомы.

Среди факторов риска Анастасия Целуевская назвала также наследственность. Надо быть особенно настороже тем, у кого в семье были больные онкологией (рак желудка, рак толстой кишки).

Кстати, белорусский гастроэнтеролог рассказала, сколько же надо пить в день: «Два литра — это не только вода, но и зеленый чай, супы».

Кроме того белорусский врач забраковала популярное народное слабительное средство.

Мы писали, что врач сказал о препарате нового поколения для лечения глаукомы, болезни Альцгеймера и диабета, который появился в Беларуси в 2024 году и доступен для применения.