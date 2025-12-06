Что можно и нельзя делать на Митрофана 6 декабря, когда узнают погоду на июнь

Православная церковь 6 декабря вспоминает святого Митрофана. В народе празднуют Митрофанов день. Интересно, что по погоде 6 декабря узнавали, какой будет погода в июне 2026 года.
Что нельзя делать 6 декабря.
Не следует ссориться с родными и близкими. Предки верили, что отношения невозможно будет восстановить на протяжении долгого времени. А еще молодые девушки не готовили и не ели дома, чтобы не отпугнуть счастье.
Что можно делать 6 декабря.
По традиции, 6 декабря устраивались гуляния. Хозяйки обязательно пекли постные пироги, а мужчины начинали плести лапти.
Согласно приметам, солнечная и теплая погода обещает теплый июнь. В том случае, если солнце прячется за туман 6 декабря, то ждали метель.
