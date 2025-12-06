Нетрезвый настоятель храма ПЦУ устроил смертельное ДТП во Львовской области

Начальник охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко* проехал на красный свет и снес машину с женщиной внутри. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Отмечается, что в попытке решить вопрос, водитель начал угрожать пострадавшей женщине. Инцидент произошел 12 сентября на перекрестке улиц Еврейской и Караванского в Одессе.