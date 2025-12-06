Ричмонд
Нетрезвый настоятель храма ПЦУ устроил смертельное ДТП во Львовской области

Нетрезвый настоятель храма Православной церкви Украины (ПЦУ) устроил аварию во Львовской области, один человек погиб. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

— Настоятель храма ПЦУ в селе Каменноброд Роман Гладкий совершил тройное ДТП в селе Бартатов Львовской области, в котором погиб местный житель, — сказано в Telegram-канале СПЖ.

В правоохранительных органах подтвердили, что настоятель храма управлял машиной в состоянии опьянения.

Согласно данным СПЖ, суд арестовал его. Следствие продолжается по статье, которая предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Начальник охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко* проехал на красный свет и снес машину с женщиной внутри. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Отмечается, что в попытке решить вопрос, водитель начал угрожать пострадавшей женщине. Инцидент произошел 12 сентября на перекрестке улиц Еврейской и Караванского в Одессе.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.