Мошенник прислал Ларисе Долиной паспорт с фото актера из «Человека-паука»

Как сообщало URA.RU ранее, неизвестные, которые представлялись певице сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, в течение длительного времени убеждали ее в том, что на ее имя пытаются оформить крупные кредиты, и под этим предлогом вынудили продать дорогое жилье в центре Москвы. Долина призналась, что злоумышленники пытались убедить ее отказаться не только от квартиры в Хамовниках, но и от загородной дачи.