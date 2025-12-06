Народный календарь. Почему в Юрьев день, 9 декабря, нельзя отправляться на охоту

Юрьев день хорошо знаком не только верующим православным, но и всем россиянам. 9 декабря был единственным днем, когда крестьяне могли самовольно уйти от одного землевладельца к другому, пока царь Алексей Михайлович в 1649 году не отменил это правило. Вероятно, с этим связана знаменитая поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», которая, по одной из версий, выражает сожаление об утраченном счастье.