Народный календарь. Почему в Юрьев день, 9 декабря, нельзя отправляться на охоту

Юрьев день хорошо знаком не только верующим православным, но и всем россиянам. 9 декабря был единственным днем, когда крестьяне могли самовольно уйти от одного землевладельца к другому, пока царь Алексей Михайлович в 1649 году не отменил это правило. Вероятно, с этим связана знаменитая поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», которая, по одной из версий, выражает сожаление об утраченном счастье.
Другое название праздника — Егорий Холодный или Егорий Зимний — было образовано от имени великомученика Георгия Победоносца. Георгий, Егор и Юрий на Руси были тремя версиями одного имени.
С 9 декабря связано множество народных примет. Например, в этот день нельзя отправляться на охоту, так как считалось, что Егорий повелевает волками, которые в эту дату особенно активны. Также до Юрьева дня важно избавиться от всех долгов, иначе можно остаться должником на всю жизнь.
Приметы погоды:
Рябь по воде идет — будут вьюги и сильные ветра.
Если выпало много снега, то к маю все растает и травой порастет.
День холодный — зима морозной будет.
Недалеко от дома воет волк — будет похолодание.
Именины отмечают: Яков, Юлиан, Афанасий, Георгий, Николай, Илья, Иван, Иннокентий, Михаил, Назар, Василий, Даниил, Петр, Тихон.