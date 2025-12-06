Менделееву не снилось: как опровергли популярную байку о создании Периодической таблицы

Шпионские страсти, казнокрадство, открытия, сделанные почти на грани авантюризма, и одержимость поиском загадочной неуловимой субстанции. НМГ ДОК представляет новый фильм из цикла «Великие», который откроет зрителю тайны русского гения Дмитрия Менделеева. Премьера состоится на РЕН ТВ. Авторы отправляются в детективное путешествие по страницам его биографии с ведущим Михаилом Горевым, который вместе с экспертами впервые разбивает один из главных мифов в истории химии — о том, что Периодическая таблица ее создателю приснилась. Об этом, а также о том, как открытия Менделеева продолжают определять нашу жизнь, — в материале «Известий».
Главная тайна русского гения.
В истории науки немало красивых сюжетов о великих открытиях. Один из них — о немецком химике Фридрихе Кекуле, который долго пытался понять структуру бензола. По преданию, во сне он увидел змею, кусающую себя за хвост, и этот образ подсказал ему кольцевую форму молекулы. Известна и легенда о том, что упавшее на голову английского физика Исаака Ньютона яблоко послужило основной для открытия закона всемирного тяготения. И, пожалуй, самый популярный и живучий миф гласит, что Периодическая таблица химических элементов, сложнейшая структура, попросту приснилась русскому ученому Дмитрию Менделееву. На деле это байка.
— Конечно вряд ли Менделеев «увидел» итоговую таблицу. Периодическая система — результат длительного анализа и огромной работы, — отметил в беседе с «Известиями» профессор Лаборатории дизайна материалов Сколтеха Карло Нерви.
Мысль об этом стала импульсом для документалистов — создателей нового научного детектива «Менделеев» из цикла «Великие» от НМГ ДОК.
— Когда мы стали разбираться, то выяснили, что на самом деле Периодическую таблицу Менделеев, конечно, не увидел во сне. Разные ученые пытались систематизировать элементы, которые к тому моменту уже были открыты. Но он не просто сделал это, а увидел закономерность, позволившую предсказать появление в будущем новых элементов. И что самое удивительное, это величайшее открытие для самого химика было побочным проектом, — приоткрыла завесу один из авторов сценария фильма «Менделеев» Юлия Засько.
Одержимый идеей найти некую субстанцию, он рисковал карьерой и свободой, пошел на подлог, стал казнокрадом, едва не угодил на каторгу в Сибирь, даже участвовал в спиритических сеансах. По этим страницам биографии дерзкого светилы вместе с экспертами отправляется звезда театра и кино Михаил Горевой. Ведущему настолько легко, живо и с долей юмора удается рассказать о сложном, что он представляется в доке не то Шерлоком Холмсом, не то Эркюлем Пуаро, разгадывающим тайны русского гения.
При этом фильм — не хрестоматийный портрет Менделеева и не справка о его открытиях. Авторы исследуют, как труды ученого определяют нашу жизнь спустя 150 лет. Для этого они отправляются в Боблово, откуда химик выходил в первые радиоэфиры с Поповым, в Баку, где на местном заводе исследовал переработку и транспортировку нефти, в Крым, где сегодня по следам идей Менделеева работает проект «обратного крекинга» (преобразование пластикового мусора в топливо), ставший ответом на экологический кризис.
Как ученые синтезируют новые элементы.
Наследники Менделеева — современные ученые — продолжают совершать открытия и на базе Периодической таблицы.
— В начале XXI века физики добавили в знакомую нам таблицу Менделеева еще шесть новых сверхтяжелых элементов с порядковыми числами от 113 до 118. В том числе российские ученые из Объединенного института ядерных исследований впервые получили флеровий, московий и оганесон, — сообщила заведующая кафедрой «Химия и методика обучения химии» Пензенского государственного университета Наталья Волкова.
Эксклюзивное интервью на эту тему индустриальному медиа Doc.ru дал российский физик, академик РАН Юрий Оганесян, чьим именем назван пока последний из открытых, 118-й элемент. В настоящее время российские ученые приступили к синтезу 119-го и 120-го элементов, что вызывает интерес всего мирового сообщества.
Периодическая система, предложенная Дмитрием Менделеевым, говорят эксперты, — мощный инструмент, который помогает раскрывать новые тайны мироздания и отвечает на основные вопросы фундаментальной науки. Одно из ключевых направлений — изучение вакуума. Эту область сегодня ученые понимают шире, чем классическая физика, — не как абсолютную пустоту.
— Ученые стоят на пороге больших открытий. Они связаны с изучением темной материи — субстанции, которая, возможно, заполняет всю Вселенную. Это расширит представления о мироустройстве и позволит по-новому взглянуть на Периодическую таблицу Менделеева, — отметил руководитель направления «Биоматериалы» Научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус» и руководитель лаборатории инженерного материаловедения МГУ Дмитрий Иванов.
«Менделеев» — история о том, что вперед науку двигают увлеченные люди. Как на самом деле гений создал Периодическую таблицу химических элементов (история эта реальная, но звучит не менее фантастически, чем популярная версия со сновидением), каким научным открытием в действительности был одержим всю свою жизнь и удалось ли его сделать, а также почему трижды не получил Нобелевскую премию, — в эфире РЕН ТВ 7 декабря в 23:55.