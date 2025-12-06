Менделееву не снилось: как опровергли популярную байку о создании Периодической таблицы

— Когда мы стали разбираться, то выяснили, что на самом деле Периодическую таблицу Менделеев, конечно, не увидел во сне. Разные ученые пытались систематизировать элементы, которые к тому моменту уже были открыты. Но он не просто сделал это, а увидел закономерность, позволившую предсказать появление в будущем новых элементов. И что самое удивительное, это величайшее открытие для самого химика было побочным проектом, — приоткрыла завесу один из авторов сценария фильма «Менделеев» Юлия Засько.