Книжные прибавки: чем старается заинтересовать читателей ярмарка non/fiction

Вопреки тревожным заголовкам в газетах, россияне продолжают активно читать и покупать книги. Это наглядно демонстрирует зимняя ярмарка non/fiction, которая уже в 27-й раз собирает под одной крышей издателей и читателей. Несмотря на рост цен на печатную продукцию, интерес к книгам — включая коллекционные издания — не снижается. Как азиатские авторы покоряют российскую аудиторию, почему вырос спрос на путеводители по России и литературу о СВО, с какими вызовами сталкиваются издательства и каким станет Буратино в новой экранизации — в материале «Известий».
Что такое non/fiction.
Книжная ярмарка non/fictio№ 27 — одно из ключевых событий культурной Москвы. В декабре в Гостином дворе развернулись стенды порядка 400 издательств — от крупнейших игроков до небольших студий. За четыре дня на 13 площадках пройдет более 300 событий: встречи с российскими и зарубежными писателями, актерами, режиссерами и иллюстраторами.
У каждого стенда — десятки посетителей в минуту. Как известно, ярмарка привлекает не только доступностью изданий, но и скидками на продукцию. Хотя сами книги в этом году тоже выросли в цене. Как отмечают в издательстве АСТ, причина — рост производственных расходов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
— Растут стоимость производства, логистические затраты, складские, зарплаты сотрудникам тоже хотелось бы повышать. В цену книги входит и стоимость электроэнергии, — рассказал «Известиям» руководитель проектов продвижения авторских брендов в департаменте художественной литературе издательства АСТ Алексей Ионов.
Конечно, всегда можно найти ту же книгу на маркетплейсах и даже существенно сэкономить. Например, двухтомник Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» на стенде «Эксмо» в мягком переплете можно купить за 1450 рублей, а на маркетплейсе — за 980.
Однако издательства стараются удерживать читателя бонусами: «Бомбора», например, предлагает 25% скидки на всю продукцию и дарит кофе или глинтвейн при покупке двух книг.
По оценке издательств, стабильно растет спрос на «уютную» и терапевтическую литературу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
— Мы несколько лет наблюдаем рост интереса к книге о заботе о себе — от мягких практик до финансовой грамотности. Люди хотят понимать, как сохранить деньги, куда вложить, как ими управлять, — рассказал старший менеджер по работе со СМИ издательства «Бомбора» Максим Земсков.
Другой тренд — путеводители и альбомы о российских городах, книги по архитектуре Москвы, Петербурга и регионов. Рост интереса связывают с ограничениями зарубежного туризма и возвращением внимания к путешествиям по России.
О чем еще хотят читать россияне.
Пока одни стараются найти в литературе уютный мир, другие, напротив, предпочитают держать руку на пульсе и читать об СВО.
— Мы наблюдаем интерес к патриотической литературе. Наша редакция «КПД», например, занимается самыми разными направлениями патриотической прозы, там есть и книжки про СВО, которые пишут авторы, ветераны или непосредственно участники специальной военной операции, и военная классика, и историческая проза, — рассказал «Известиям» Алексей Ионов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Еще одна общая тенденция рынка — укрепление позиций азиатской литературы. Издательства активно расширяют сотрудничество с корейскими, японскими и китайскими авторами, выпускают мангу и графические романы по мотивам известных произведений.
— Мы видим настоящий бум. К нам приехал автор «Курьера», книги Гэнки Кавамуры стабильно становятся хитами. Его новый роман — «Человек с миллионом» — уже в числе лидеров. «Если все кошки в мире исчезнут» была самым продаваемым зарубежным тайтлом в 2024-м, — отмечает Земсков.
Книги в поддержку премьеры фильма «Буратино».
Отдельный сегмент — детская литература. «Махаон» представил как классические книги — «Маленького принца», сказки Бажова, — так и детские серии корейских авторов: комиксы Иды Ха «Девочка-детектив» и «Помощник с лапками» Хон Мин Джона. На ярмарке можно найти даже мангу по бестселлеру Луизы Мэй Олкотт «Маленьким женщинам».
Особое внимание уделили «Буратино» Алексея Толстого. Специально к новогоднему релизу фильма Игоря Волошина, «Махаон» выпустил четыре дополнительных издания. Два из них — с афишами фильма в большом и уменьшенном форматах тиражом в 12 и 7 тыс. экземпляров, а также «Азбуку Буратино» и сокращенную версию Алексея Толстого с классическими иллюстрациями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
По словам главного редактора издательства Оксаны Фесенко, перед тем как брать книгу на реализацию в поддержку фильма они попросили прочесть сценарий, чтобы определиться с решением.
— Прочитав, я поняла, что это гениальный сценарий. Он очень подходит современному миру и современным детям. Я тысячу раз читала «Буратино» и знаю его наизусть, но после знакомства со сценарием я очень верю в то, что его поймут и полюбят современные дети, — сказала Фесенко «Известиям».
Как отмечает креативный продюсер и соавтор сценария Аксинья Борисова, технологии буквально изменили саму природу персонажа.
— Мы смогли сделать Буратино настоящим деревянным мальчиком. Относились к нему не как к условному сказочному персонажу, а как к существу, которое может выйти на улицу и вызвать удивление. Мы хотели рассказать историю о том, что особенность есть в каждом. Ее не нужно прятать. Наш Буратино вдохновляет идти в свою непохожесть открыто и смело, — рассказала Борисова «Известиям».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоКреативный продюсер и соавтор сценария Аксинья Борисова.
Несмотря на обновление, создатели подчеркивают бережное отношение к канону. Перед съемками они даже собирали фокус-группы и выясняли, можно ли изменить ту или иную деталь — например, красный колпачок. И это важно: текст Толстого остается частью культурного кода, хотя в нем есть место не только добру, но и лжи, мошенникам и азартным играм. Фильм уже породил всплеск интереса к книге. «Махаон» готовится печатать дополнительные тиражи.