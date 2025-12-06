Книжные прибавки: чем старается заинтересовать читателей ярмарка non/fiction

Вопреки тревожным заголовкам в газетах, россияне продолжают активно читать и покупать книги. Это наглядно демонстрирует зимняя ярмарка non/fiction, которая уже в 27-й раз собирает под одной крышей издателей и читателей. Несмотря на рост цен на печатную продукцию, интерес к книгам — включая коллекционные издания — не снижается. Как азиатские авторы покоряют российскую аудиторию, почему вырос спрос на путеводители по России и литературу о СВО, с какими вызовами сталкиваются издательства и каким станет Буратино в новой экранизации — в материале «Известий».